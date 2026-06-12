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SPD-Basis„Ich kriege zu hören: Du bist ja okay, aber deine Partei ist nicht wählbar.“

Lesezeit: 5 Min.

Kämpfer an der Basis: Wer sich in Waldhof an ihn wendet, wählt vermutlich AfD oder gar nicht, sagt Stefan Höß.
Kämpfer an der Basis: Wer sich in Waldhof an ihn wendet, wählt vermutlich AfD oder gar nicht, sagt Stefan Höß. Roland Muschel

Betriebsrat, lokaler Awo-Chef, Stadtrat, verwurzelt im Mannheimer Arbeiterviertel Waldhof: Stefan Höß verkörpert das SPD-Ideal des Kümmerers. Wie blickt er auf die Misere seiner Partei?

Von Roland Muschel, Mannheim

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Es war kein spezielles Ereignis, das Stefan Höß zur SPD gebracht hat. Keine Reform des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder, keine Rede eines Oberbürgermeisters seiner Heimatstadt Mannheim. Stefan Höß ist da einfach reingewachsen. Die SPD, sagt er, war immer schon da. Die Mutter, der Vater, das soziale Umfeld: alles Sozialdemokraten. Schon als Kind hat er in den 1970er-Jahren im Mannheimer Arbeiterviertel Waldhof Flyer der Partei verteilt. Beim Karneval, in den Vereinen, überall mischten Sozialdemokraten mit. „Ich hatte keine Chance, der SPD auszuweichen.“

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