Michael Roth ist einer der entschiedensten Ukraine-Unterstützer in der SPD-Fraktion, aber zuletzt fühlte er sich dort wie in einem Kühlschrank. Daraus zieht er seine Konsequenzen.

Von Georg Ismar

Der Moment war bitter und ganz sicher keine Glanzstunde der deutschen Sozialdemokratie. Am 9. Dezember 2023 wurde beim SPD-Bundesparteitag verkündet, dass Michael Roth nach sechs Jahren nicht mehr in den Parteivorstand gewählt worden war. Jubel brandete in der Halle auf, Gelächter. Eine Demütigung auf offener Bühne. Auf einen möglichen zweiten Wahlgang verzichtete er.