Als die Frage nach dem Vertrauen in diesen Kanzler kommt, schauen sich Bärbel Bas und Lars Klingbeil kurz an. Bas meint, okay, dann sage sie eben etwas dazu. Weiter so, das gehe nicht. Doch jetzt noch die Bundesregierung in ein Chaos zu stürzen, sei auch nicht der richtige Weg. „Aber wir müssen was ändern.“ Man müsse jetzt mit Friedrich Merz darüber reden, wohin die Koalition das Land eigentlich führen wolle, müsse den Bürgern die Angst vor Reformen nehmen – und diese müssten deren Leben auch besser machen.