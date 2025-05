Von Vivien Timmler

Natürlich wissen Lars Klingbeil und Matthias Miersch ganz genau, auf welche Bilder es an so einem Tag ankommt. Betont vertraut stecken der SPD-Chef und sein Noch-Generalsekretär und Bald-Fraktionsvorsitzender am Mittwochmorgen vor den Kameras der Hauptstadtfotografen die Köpfe zusammen. Auch der Letzte soll sehen: Zwischen uns passt kein Blatt.