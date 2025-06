Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Damit gleich klar wird, dass es hier ums Grundsätzliche geht, trägt das Papier den fett gedruckten Titel „Manifest“. An der Seite grüßt das Logo der SPD-Friedenskreise, auf dem D des Parteinamens hockt eine weiße Friedenstaube. Hier hat man noch nie an das Motto „Frieden schaffen mit mehr Waffen“ geglaubt. In einer Phase, in der der russische Präsident Wladimir Putin gerade zeigt, was er von diplomatischen Vermittlungsversuchen hält, melden sich Dutzende SPD-Politiker zu Wort, die ihre Parteiführung und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu einer ziemlichen Kehrtwende aufrufen.