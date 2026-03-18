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SPDWenn Rheinland-Pfalz verloren geht, „dann brechen alle Dämme“

Lesezeit: 4 Min.

Alexander Schweitzer, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidat der SPD, bei einer Wahlkampfrede in Mainz.
Alexander Schweitzer, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Spitzenkandidat der SPD, bei einer Wahlkampfrede in Mainz. Andreas Arnold/DPA

Seit 35 Jahren regieren die Sozialdemokraten in Mainz. Sollten sie nach dem Tiefschlag in Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz die Macht verlieren, wäre das auch für die Bundespartei eine Katastrophe.

Von Georg Ismar und Kathrin Wiesel-Lancé, Berlin/Mainz

Der Nieselregen hat gerade aufgehört, als Alexander Schweitzer auf dem Leichhof in Mainz auftaucht. Sein Team hat eine Outdoor-Bühne aufgebaut, aus den Lautsprechern kommt „Roll with it“ von Oasis, Schweitzers Lieblingsband. Der SPD-Ministerpräsident scheint an diesem Nachmittag selbst etwas in Rockstar-Stimmung zu sein. „Gude“, ruft er ins Mikro, als er auf die Bühne kommt, „geht’s euch gut?“ Als die Zuschauer, vielleicht dreihundert sind gekommen, höflich applaudieren, befindet er: „Da geht noch was!“

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