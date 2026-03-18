Der Nieselregen hat gerade aufgehört, als Alexander Schweitzer auf dem Leichhof in Mainz auftaucht. Sein Team hat eine Outdoor-Bühne aufgebaut, aus den Lautsprechern kommt „Roll with it“ von Oasis, Schweitzers Lieblingsband. Der SPD-Ministerpräsident scheint an diesem Nachmittag selbst etwas in Rockstar-Stimmung zu sein. „Gude“, ruft er ins Mikro, als er auf die Bühne kommt, „geht’s euch gut?“ Als die Zuschauer, vielleicht dreihundert sind gekommen, höflich applaudieren, befindet er: „Da geht noch was!“