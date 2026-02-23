Ausgerechnet diesen Ort hat sich Alexander Schweitzer ausgesucht, um den Wahlkampf einzuläuten. Der Betzenberg, Betze, wie hier alle sagen, erhebt sich im Süden von Kaiserslautern. Wohntürme aus Beton, daneben eine Siedlung aus Einfamilienhäusern. Und mittendrin: das Fritz-Walter-Stadion, Wirkungsstätte des 1. FC Kaiserslautern. Der Verein spielte lange in der Bundesliga, stieg ab in die dritte Liga, kämpfte sich in die zweite zurück. „Mein Leben hab’ ich dir vermacht“, hat jemand auf eine Bande vor dem Stadion gesprüht. Hier oben hat man keine Angst vor Pathos, hier liegen Triumph und Abstieg nah beieinander.