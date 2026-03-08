Zum Hauptinhalt springen

Baden-WürttembergSPD stürzt ab, Stoch tritt zurück

Lesezeit: 4 Min.

Es ist noch schlimmer gekommen als befürchtet: Mit Andreas Stoch als Spitzenkandidat holte die SPD in Baden-Württemberg nur gut fünf Prozent.
Es ist noch schlimmer gekommen als befürchtet: Mit Andreas Stoch als Spitzenkandidat holte die SPD in Baden-Württemberg nur gut fünf Prozent. Stefan Puchner/DPA

Ein Wahlabend zum Vergessen: Die Sozialdemokraten halbieren ihr Ergebnis und müssen zeitweise sogar um den Einzug in den Landtag zittern. Wie konnte es so weit kommen?

Von Vivien Timmler, Berlin

Die Genossen hatten sich in letzter Minute ein Lieblingswort zurechtgelegt. Egal, welchen Parteifunktionär man kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg auch fragte, das Wort fiel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.

