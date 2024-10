Kevin Kühnert gibt sein Amt auf und kandidiert nicht mehr für den Bundestag. Er führt gesundheitliche Gründe an. Die Parteispitze will schnell über seine Nachfolge entscheiden.

Von Daniel Brössler, Nicolas Richter, Berlin

Ein Jahr vor der Bundestagswahl braucht die SPD einen neuen Parteimanager. Überraschend erklärte Generalsekretär Kevin Kühnert am Montag seinen Rücktritt. Der 35-Jährige begründete den Schritt mit seiner Gesundheit, die ihm nicht den vollen Einsatz in einem Wahlkampf erlaube, der „enorme Kraftanstrengungen“ erfordern werde, um den Rückstand der SPD aufzuholen. „Ich kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin“, schrieb Kühnert in einer Mail an die SPD-Mitglieder. „Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen“, begründete er seinen Rückzug. Die SPD-Führung steht nach einer Serie schwacher Wahlergebnisse und angesichts schlechter Umfragezahlen seit geraumer Zeit unter erheblichem Druck.