Die Klingel beim Altkanzler funktioniert nicht. Auf einem weißen Zettel sind nebendran zwei blaue Pfeile mit Kugelschreiber aufgezeichnet, man solle die Klingel der Kanzlei von Gerhard Schröder und die der Wohnung des Ehepaars Schröder im ersten Stock gleichzeitig drücken. Das klappt, die Sekretärin öffnet. Im Eingangsbereich hängt eine Karikatur. Gerhard Schröder mit Gerhard-Schröder-Grinsen und Sektglas in der Hand, über ihm eine Sprechblase: „80 ist das neue 50, alles andere ist Gedöns, basta.“