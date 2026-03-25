Die Klingel beim Altkanzler funktioniert nicht. Auf einem weißen Zettel sind nebendran zwei blaue Pfeile mit Kugelschreiber aufgezeichnet, man solle die Klingel der Kanzlei von Gerhard Schröder und die der Wohnung des Ehepaars Schröder im ersten Stock gleichzeitig drücken. Das klappt, die Sekretärin öffnet. Im Eingangsbereich hängt eine Karikatur. Gerhard Schröder mit Gerhard-Schröder-Grinsen und Sektglas in der Hand, über ihm eine Sprechblase: „80 ist das neue 50, alles andere ist Gedöns, basta.“
Altkanzler Schröders Rat an die SPD„Eigentlich braucht das Land jetzt eine neue Agenda-Politik“
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Klar, die Putin-Freundschaft ist ein echtes Problem. Aber in der SPD geht jetzt, wo die Krise tief und der Reformbedarf groß ist, bei einigen eine gewisse Schröder-Sehnsucht um. Ein Besuch beim Altkanzler.
Von Georg Ismar, Hannover
Berlin:Liebling, wir haben die SPD geschrumpft
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