Neue SPD-Vorsitzende„Die Bundesregierung mag ja unbeliebt sein, aber ich nicht“

Lesezeit: 5 Min.

Ja, will hier denn niemand mit der SPD-Chefin ins Gespräch kommen? Bas beim Kommunalwahlkampf in der Duisburger Augustastraße.
Ja, will hier denn niemand mit der SPD-Chefin ins Gespräch kommen? Bas beim Kommunalwahlkampf in der Duisburger Augustastraße. (Foto: Henning Kaiser/dpa)

Bärbel Bas ist in der Rolle der Arbeitsministerin angekommen, als Parteichefin noch nicht. Kann sie die Sozialdemokraten aus der Krise holen? Unterwegs im Straßenwahlkampf in Nordrhein-Westfalen, der schwieriger ist als gedacht.

Von Vivien Timmler, Duisburg/Waltrop

Bärbel Bas ist hoch motiviert. „So“, sagt sie in die Runde. „Fangen wir an?“ Doch ihr Aufruf verhallt. Ist halt nichts los an diesem Freitagmorgen auf dem Bismarckplatz in Duisburg-Homberg. Eine Frau mit Rollator kommt vorbei, sie hat keine Hand frei, „aber ich steck Ihnen mal einen Flyer hier vorne rein“, sagt Bas. Ein Mann möchte mit ihr über die Meisterpflicht diskutieren, ein anderer ihr sein persönliches „revolutionäres Rentenkonzept“ vorstellen. So vergehen die Minuten. Das hat Bas sich anders vorgestellt.

SPD
:„Alles gut? Nee, ist es nicht“

Nach dem Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf zweifeln viele Sozialdemokraten stärker als je zuvor an der Koalition mit der Union. Unter die Wut und den Ärger mischen sich auch Ohnmachtsgefühle – und Rachegelüste.

SZ PlusVon Vivien Timmler

