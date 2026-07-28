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Vorstoß für GeneseneSPD fordert Recht auf Vergessen nach dem Krebs

Lesezeit: 2 Min.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist selbst von Krebs genesen und unterstützt nun die Initiative.
Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist selbst von Krebs genesen und unterstützt nun die Initiative. TOBIAS SCHWARZ/AFP

Manuela Schwesig und Lars Klingbeil gehören zu ihnen: Rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland haben Krebs überlebt. Nach ihrer Heilung haben sie Nachteile bei Verträgen, Krediten oder Adoptionen. Die SPD will das ändern.

Von Georg Ismar, Berlin

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Die Zahl der Menschen in Deutschland, die schon einmal eine Krebserkrankung überstanden haben, wird auf 5,5 Millionen geschätzt. Oft haben diese Menschen wegen ihrer Vorgeschichte mit Nachteilen bei Versicherungsabschlüssen, Kreditvergaben, Verbeamtungen oder bei Adoptionsverfahren zu kämpfen. Auf Initiative mehrerer SPD-Politiker, die schon eine Krebserkrankung überstanden haben, setzt sich das Präsidium der Sozialdemokraten für ein „gesetzliches Recht auf Vergessenwerden der Erkrankung“ ein. Ein entsprechender Beschluss wurde in einer Telefonkonferenz gefasst.

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