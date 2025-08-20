Zum Hauptinhalt springen

SozialdemokratenDas Geheimnis des Schiedsrichters

Als kommissarischer Generalsekretär hat Miersch den Wahlkampf der SPD mitverantwortet, nun soll er die Fraktion zusammenhalten.
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat einen holprigen Start der schwarz-roten Regierungskoalition hinter sich. Auf Heimattour mit einem, der an die Kraft des Dialogs glaubt. Und daran, dass es bald besser läuft.

Von Georg Ismar, Laatzen

Diesen Kampf, den hat er gewonnen. Matthias Miersch steht an einem heißen Augusttag auf einem Acker in Schwüblingsen und berichtet im Kreise heimischer Landwirte von einem seiner bekanntesten Fälle als Anwalt. Die Rettung der Kartoffelsorte Linda. Ein Saatgutkonzern wollte sie vom Markt verbannen, niedersächsische Bauern klagten mit Mierschs Hilfe erfolgreich gegen Lindas Ende.

