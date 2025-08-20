Diesen Kampf, den hat er gewonnen. Matthias Miersch steht an einem heißen Augusttag auf einem Acker in Schwüblingsen und berichtet im Kreise heimischer Landwirte von einem seiner bekanntesten Fälle als Anwalt. Die Rettung der Kartoffelsorte Linda. Ein Saatgutkonzern wollte sie vom Markt verbannen, niedersächsische Bauern klagten mit Mierschs Hilfe erfolgreich gegen Lindas Ende.
SozialdemokratenDas Geheimnis des Schiedsrichters
SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat einen holprigen Start der schwarz-roten Regierungskoalition hinter sich. Auf Heimattour mit einem, der an die Kraft des Dialogs glaubt. Und daran, dass es bald besser läuft.
Schon im Sommer sollten die Bürger etwas spüren von dem Politikwechsel, den Kanzler Friedrich Merz in Aussicht gestellt hatte. Eine Bestandsaufnahme.
