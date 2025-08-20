Sozialdemokraten Das Geheimnis des Schiedsrichters 20. August 2025, 17:00 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Als kommissarischer Generalsekretär hat Miersch den Wahlkampf der SPD mitverantwortet, nun soll er die Fraktion zusammenhalten. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat einen holprigen Start der schwarz-roten Regierungskoalition hinter sich. Auf Heimattour mit einem, der an die Kraft des Dialogs glaubt. Und daran, dass es bald besser läuft.

Von Georg Ismar, Laatzen

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback