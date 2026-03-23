Nach den umkämpften Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz richtet sich der Blick von Union und SPD auf die kommenden 167 Tage. Danach wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt, und die Zeit bis dahin hatte die schwarz-rote Regierungskoalition im Bund als Fenster für eine ganze Reihe großer Reformen ausgemacht.
Nach Wahl in Rheinland-PfalzKlingbeil kündigt „hartes Ringen“ mit Union an
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Nach den SPD-Verlusten bei den Landtagswahlen lehnen die Parteivorsitzenden Rücktritte ab. Sie wollen im Bund an Reformvorhaben festhalten – aber verstärkt sozialdemokratische Akzente setzen.
Von Henrike Roßbach und Vivien Timmler, Berlin
Bundesregierung nach den Landtagswahlen:Union und SPD wollen mit Reformen Stärke zeigen – aber mit welchen?
Trotz Wahlniederlagen kündigen die Sozialdemokraten Änderungen bei Arbeit, Steuern, Gesundheit und Sozialem an – haben aber andere Ideen als CDU und CSU. Ein Blick auf die Streitpunkte.
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