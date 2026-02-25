Die Riester-Rente gilt als Debakel. Millionen Bürger zahlten brav ein, die Finanzindustrie kassierte, für viele Rentner bleibt erschreckend wenig übrig. Es war eine SPD-Reform aus der Schröder-Zeit, die bis heute in der Partei nachwirkt: Die Riester-Rente ist vielen Sozialdemokraten ein mahnendes Beispiel, wie man Rentenpolitik nicht machen sollte. Nun will Lars Klingbeil die Riester-Fehler korrigieren. Der Finanzminister und SPD-Parteichef möchte vor allem Menschen mit mittleren und kleinen Einkommen helfen, besser für das Alter zu sparen. Doch Verbraucherschützer, Gewerkschaften und die Opposition warnen: Der SPD drohe bei der steuerlich geförderten privaten Altersvorsorge ein zweites Debakel. Denn auch der neue Ansatz helfe der Finanzindustrie mehr als den Rentnern.
Private Altersvorsorge: Tappt die SPD wieder in die Riester-Falle?
Von Bastian Brinkmann, Berlin
