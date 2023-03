Erst Kiew, dann Warschau. Der SPD-Chef reist zu einer Art Versöhnungstour in den Osten. In Polen räumt er Fehler beim Umgang mit Russland und Osteuropa ein - und zieht die Lehren daraus.

Von Viktoria Großmann und Georg Ismar, Warschau

Für einige Sekunden ist Lars Klingbeil auf Augenhöhe mit Willy Brandt. Der Fast-zwei-Meter-Mann geht in die Knie, um am Ehrenmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto eine rote und eine weiße Nelke niederzulegen. Dabei schaut er auch auf Brandts Gesicht - in Bronze.