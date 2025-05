Von Christian Wernicke, Duisburg

Jetzt, nach knapp vier Stunden Parteitag, reicht’s ihm. Lars Klingbeil, der nunmehr mächtigste Sozi der Republik, hat geduldig zugehört. Hat Small Talk gepflegt, gelächelt, aufs Handy gestarrt. Und sich vierzig Minuten lang so allerlei an den Kopf werfen lassen in Duisburgs tiefrot ausgeleuchteter Mercatorhalle. Verbal jedenfalls.