Die beiden SPD-Vorsitzenden haben eine Reihe ihrer Vorgänger für den Tag nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern in die Parteizentrale gebeten. Sie hoffen auf Rückendeckung in schwierigen Zeiten.

Lars Klingbeil will die SPD als Stabilitätsanker der Regierung positionieren. Zusammen mit Bärbel Bas hat er ein Treffen mit früheren SPD-Chefs am Montagabend im Willy-Brandt-Haus organisiert.

Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas haben frühere Parteivorsitzende für den Tag nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zu Beratungen eingeladen. Das bestätigten mehrere Quellen der Süddeutschen Zeitung. Das Treffen ist für Montagabend im Willy-Brandt-Haus angesetzt. Auch der zuletzt mit scharfer Kritik am aktuellen Kurs aufgefallene frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel ist demnach mit dabei, ebenso Martin Schulz. Franz Müntefering hingegen ist aus gesundheitlichen Gründen verhindert.