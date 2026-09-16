Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas haben frühere Parteivorsitzende für den Tag nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zu Beratungen eingeladen. Das bestätigten mehrere Quellen der Süddeutschen Zeitung. Das Treffen ist für Montagabend im Willy-Brandt-Haus angesetzt. Auch der zuletzt mit scharfer Kritik am aktuellen Kurs aufgefallene frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel ist demnach mit dabei, ebenso Martin Schulz. Franz Müntefering hingegen ist aus gesundheitlichen Gründen verhindert.
BundesregierungKlingbeil und Bas laden frühere SPD-Chefs zu Lagebesprechung ein
Lesezeit: 2 Min.
Die beiden SPD-Vorsitzenden haben eine Reihe ihrer Vorgänger für den Tag nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern in die Parteizentrale gebeten. Sie hoffen auf Rückendeckung in schwierigen Zeiten.
Von Georg Ismar, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema