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BundesregierungKlingbeil und Bas laden frühere SPD-Chefs zu Lagebesprechung ein

Lesezeit: 2 Min.

Lars Klingbeil will die SPD als Stabilitätsanker der Regierung positionieren. Zusammen mit Bärbel Bas hat er ein Treffen mit früheren SPD-Chefs am Montagabend im Willy-Brandt-Haus organisiert.
Lars Klingbeil will die SPD als Stabilitätsanker der Regierung positionieren. Zusammen mit Bärbel Bas hat er ein Treffen mit früheren SPD-Chefs am Montagabend im Willy-Brandt-Haus organisiert.
Kay Nietfeld/dpa

Die beiden SPD-Vorsitzenden haben eine Reihe ihrer Vorgänger für den Tag nach den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern in die Parteizentrale gebeten. Sie hoffen auf Rückendeckung in schwierigen Zeiten.

Von Georg Ismar, Berlin

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Die SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas haben frühere Parteivorsitzende für den Tag nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zu Beratungen eingeladen. Das bestätigten mehrere Quellen der Süddeutschen Zeitung. Das Treffen ist für Montagabend im Willy-Brandt-Haus angesetzt. Auch der zuletzt mit scharfer Kritik am aktuellen Kurs aufgefallene frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel ist demnach mit dabei, ebenso Martin Schulz. Franz Müntefering hingegen ist aus gesundheitlichen Gründen verhindert.

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