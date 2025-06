Eine im Umfragetief verharrende SPD trifft sich zu ihrem Parteitag. Gerade am Vorsitzenden Lars Klingbeil gibt es viel Kritik – und die Jusos wollen jeder Form einer Wehrpflicht eine definitive Absage erteilen.

Von Georg Ismar und Nicolas Richter, Berlin

Die Delegierten klatschen und klatschen. Sie feiern einen Mann, den sie plötzlich zu mögen, gar zu lieben scheinen. Der Adressat steht, dreht sich in alle Richtungen, lächelt dankbar und berührt. So also feiern die Genossinnen und Genossen zu Beginn ihres Parteitags Olaf Scholz, den früheren Bundeskanzler, der nur noch ein einfacher Abgeordneter ist. Offenkundig wird man in der SPD besonders dann geliebt, wenn man keine Macht mehr hat.