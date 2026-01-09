Eine neue Erzählung, eine griffige Botschaft soll es richten. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch setzt bei der Jahresauftaktklausur der 120 Bundestagsabgeordneten statt der üblichen, mit reichlich Spiegelstrichen versehenen Papiere auf ein etwas anderes Mittel, um seine Botschaft zu setzen. Die Abgeordneten haben, passend zur Wetterlage, rot-weiße Schals bekommen, die nicht einem Fußballclub huldigen, sondern ihrer Partei. Darauf die neue Kernbotschaft: „Zusammen ist unsere Stärke“.