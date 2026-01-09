Eine neue Erzählung, eine griffige Botschaft soll es richten. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch setzt bei der Jahresauftaktklausur der 120 Bundestagsabgeordneten statt der üblichen, mit reichlich Spiegelstrichen versehenen Papiere auf ein etwas anderes Mittel, um seine Botschaft zu setzen. Die Abgeordneten haben, passend zur Wetterlage, rot-weiße Schals bekommen, die nicht einem Fußballclub huldigen, sondern ihrer Partei. Darauf die neue Kernbotschaft: „Zusammen ist unsere Stärke“.
SPD-KlausurZuversicht rot-weiß
Lesezeit: 3 Min.
Weltlage schlimm, Umfragewerte auch – doch die SPD-Fraktion ringt um Optimismus. Eine Erbschaftsteuerreform soll mehr Gerechtigkeit schaffen, gut integrierte Menschen sollen nicht abgeschoben werden.
Von Georg Ismar, Berlin
SZ-Podcast „Auf den Punkt“:Ist die Bundesregierung bereit fürs neue Jahr?
Wirtschaft, Rente: Die Koalition muss 2026 große Themen bearbeiten. Das wird viel Kraft kosten – zumal die Weltlage angespannt bleibt.
Lesen Sie mehr zum Thema