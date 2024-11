Von Georg Ismar, Berlin

Armin Laschet läuft vorbei, blickt kurz durch die Glasfront nach unten in den leeren Plenarsaal mit den blauen Sesseln. Und, alles schon gelaufen? Laschet erinnert an das, was Christian Linder am Dienstag in Berlin gesagt hat. „Friedrich Merz ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.“ So hat es der von Kanzler Olaf Scholz entlassene Finanzminister beim SZ Wirtschaftsgipfel kundgetan. Aus seiner Sicht sei die nächste Bundestagswahl bereits gelaufen.