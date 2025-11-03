Lars Klingbeil hat die schlechte Laune im Lande als Grundproblem für die Koalition ausgemacht . Sozialdemokraten aus Niedersachsen können dem SPD -Vorsitzenden berichten, wie zum Beispiel in der Belegschaft von Volkswagen die AfD deutlich mehr Zuspruch erfährt. Während die SPD weiterhin ein Verfahren zum Verbot der AfD vorantreiben will, wurde am Montag im Vorstand intensiv darüber debattiert, wie die SPD auch politisch mehr tun kann, wie sich durch eine Aufhellung der Stimmung der Zulauf zur AfD, in den meisten Umfragen derzeit stärkste Partei, bremsen lässt.

Die Parteiführung landet schnell bei der zentralen Frage in diesem Herbst: Wie lassen sich nach den Negativbotschaften von VW über Mercedes bis Bosch möglichst viele Arbeitsplätze im Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der Industrie, sichern? Beschlossen wird ein Papier mit dem Titel „Industrie sichern. Arbeit stärken. Zukunft schaffen“.

Hat „die Realität“ zum Einlenken der Union geführt?

Generalsekretär Tim Klüssendorf hebt besonders die Ankündigung von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hervor, dass die Union nach langer Blockade bereit sei zur Einführung eines Industriestrompreises ab 1. Januar 2026. Also eine staatlich subventionierte Deckelung der hohen Energiekosten, die sich als immer größerer Standortnachteil entpuppen, gerade durch die Konkurrenz aus China. Der Industriestrompreis sei eine langjährige Forderung der SPD, betont Klüssendorf im Willy-Brandt-Haus. „Das ist unsere Forderung, die wir jetzt umgesetzt sehen wollen.“

Es gibt Vorschläge von Experten für fünf Cent je Kilowattstunde. „Am ehesten die Realität“ habe zur Kehrtwende bei der Union geführt, betont Klüssendorf. Details konnte er noch nicht nennen, auch nicht, wie viele Unternehmen das betreffen und was das kosten soll. Er verweist auch auf nötige Verhandlungen mit der EU-Kommission.

Mit Blick auf den am Donnerstag von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil geplanten Stahlgipfel streicht Klüssendorf das Motto „Buy European“ heraus. In Autos dürfte dann nur noch Stahl aus Europa verbaut werden, der aber oft teurer ist. Klingbeil hat auch immer noch existierende Stahlimporte aus Russland im Blick. Das müsse ein Ende haben. Noch immer seien Stahlbrammen, die in Russland produziert und in der EU weiterverarbeitet werden, von Sanktionen ausgenommen. Das könne man keinem Beschäftigen in der Stahlindustrie erklären. Klingbeil fordert hier mehr europäischen Patriotismus: mehr heimische Produktion, ein klarer Fokus auf klimafreundlichen Qualitätsstahl.

Die Kritik an den beiden Vorsitzenden wächst

In dem SPD-Beschluss wird im Gegenzug zur staatlichen Unterstützung etwa bei Investitionen und Energiekosten ein „Standortpatriotismus von unserer Wirtschaft“ eingefordert. „Wer in Deutschland produziert, wer in die Sicherheit guter Arbeitsplätze investiert, verdient den Rückenwind der Politik.“ Staatliche Unterstützung sei aber nicht für kurzfristige Gewinne gedacht, sondern für „Standorttreue, Beschäftigungssicherung und Innovationsbereitschaft“. Klüssendorf formuliert die Zielsetzung bei der Vorstellung der Vorhaben so: „Aktive Investitionspolitik sichert Wohlstand und Arbeit.“

Auf der Parteiführung lastet durch die Umfragewerte, die noch unter dem historisch schlechten Bundestagswahlergebnis von 16,4 Prozent liegen, wachsender Druck. In der Partei rumort es, wie Gespräche der Süddeutschen Zeitung mit Abgeordneten, Funktionären und kommunalen Vertretern zeigen. Es gibt Kritik an Debatten, die oft an der Lebenswirklichkeit vieler Menschen vor Ort vorbeigingen; an zu wenig Führung durch die Vorsitzenden Klingbeil und Bärbel Bas, an ihrer Doppelrolle von Regierungs- und Parteiamt. Zudem dürften die Veränderungen durch die hohe Migration in den Städten, die Belastungen durch die Sozialausgaben nicht kleingeredet werden. Allerdings wird einem geplanten Mitgliederbegehren gegen die mit CDU/CSU vereinbarte Bürgergeldreform kaum Chancen eingeräumt.

Betont wird auch, die SPD müsse mehr für den gemeinsamen Erfolg der Regierung tun, mit der Union zusammen Arbeitsplätze erhalten und die Wirtschaft ankurbeln. Und sie müsse ein Rezept finden, damit untere und mittlere Einkommen den versprochenen Wandel auch im eigenen Geldbeutel spüren. „Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken“, heißt es im Koalitionsvertrag. Ob dieses Gute-Laune-Programm klappt, ist offen. Ein Industriestrompreis wird neue Löcher im Haushalt reißen.