Hubertus Heil will SPD -Parteivorsitzender werden. Er habe sich entschieden, beim Parteitag Mitte Januar in Bremen zu kandidieren, schreibt der 54-Jährige in einem dreiseitigen Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand, der der SZ vorliegt. Zuerst hatten die ARD und die Bild darüber berichtet.

Heil, der aus Niedersachsen stammt und von 2018 bis 2025 Arbeitsminister war, ist der erste, der seine Kandidatur offiziell macht. „Ich möchte mit Euch zusammen dafür sorgen, dass unsere stolze Sozialdemokratie unser Land auch in Zukunft prägt“, schreibt er in dem Brief.

„An der Spitze einer Volkspartei zu stehen, verlangt in diesen Zeiten hohen Einsatz und volle Aufmerksamkeit. Deshalb will ich mich mit ganzer Kraft einem Parteivorsitz widmen“, schreibt Heil weiter – was als Spitze gegen den aktuellen Parteivorsitzenden Lars Klingbeil verstanden werden darf, der gleichzeitig noch Vizekanzler und Finanzminister ist.

Klingbeil hat sich noch nicht zu einer erneuten Kandidatur verhalten. Verteidigungsminister Boris Pistorius und SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Miersch haben eine Kandidatur ausgeschlossen.

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