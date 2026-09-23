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SPDDer Religionsbeauftragte will mehr

Lesezeit: 3 Min.

Hubertus Heil war bis 2025 Bundesarbeitsminister, derzeit ist er Religionsbeauftragter der SPD-Fraktion.
Hubertus Heil war bis 2025 Bundesarbeitsminister, derzeit ist er Religionsbeauftragter der SPD-Fraktion.
Kay Nietfeld/dpa

Um Hubertus Heil war es lange still, der ehemalige Bundesarbeitsminister hat keine führende Position mehr bei der SPD. Jetzt meldet er sich offensiv zurück. Will er an die Parteispitze?

Von Michael Bauchmüller und Georg Ismar, Berlin

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Hubertus Heil ist wieder da – zumindest auf der Bühne des Palais Populaire gleich beim Berliner Schloss. Die Moderatorin legt dem einstigen Bundesarbeitsminister einen Ball nach dem anderen auf den Elfmeterpunkt, Heil verwandelt. Was die zurückliegenden Wahlen über den Zustand der Sozialdemokratie sage, will sie wissen. Die Zeiten seien insgesamt schlecht, findet Heil. „Aber wir wirken, wenn wir ehrlich sind, auch etwas erstarrt.“ Eine Partei wie die SPD müsse auch sagen, „was unsere Ziele sind, wofür wir brennen“.

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