Hubertus Heil wurde von seiner SPD zum Religionsbeauftragten degradiert. Nun hat er ein aufrüttelndes Buch zum „Angriff der Autokraten“ geschrieben. Es liest sich wie eine Bewerbung für mehr.

Neulich, beim Frühschoppen des Gillamoos, hat Hubertus Heil eine typische Hubertus-Heil-Rede gehalten. Voller Wucht, die Fehler der Bundes-SPD benennend, fordernd, dass man wieder eine klare Idee brauche, wofür die Sozialdemokratie stehe. Da war Stimmung im Zelt – und eine, die ihm dazu sofort gratulierte, war Franziska Giffey. Sie beide gehören zu einer besonderen Spezies in der SPD. Die der einstigen Hoffnungsträger, die unbequem geworden sind und an den Rand gedrängt wurden.