SPD-Erfolg in NRWWie hat Frank Dudda das geschafft?

Lesezeit: 6 Min.

Herne hat so gut wie kein Geld. Oberbürgermeister Frank Dudda, 62, will zeigen, wie die Stadt ihre Probleme trotzdem aus eigener Kraft lösen kann.
Herne hat so gut wie kein Geld. Oberbürgermeister Frank Dudda, 62, will zeigen, wie die Stadt ihre Probleme trotzdem aus eigener Kraft lösen kann.

Fast überall im Ruhrgebiet geht es für die Sozialdemokraten bergab. In Herne aber holt Oberbürgermeister Frank Dudda im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Unterwegs mit einem Mann, von dem die SPD etwas lernen kann.

Von Christoph Koopmann, Herne

Mit Wanne soll es bergauf gehen, deshalb will Frank Dudda hier eine Seilbahn bauen. Ausgerechnet in Wanne, einem Stadtteil von Herne, in dem es zwölf, dreizehn Prozent Arbeitslose gibt. Wo an der Ecke hinter dem Möbel-Outlet zweimal am Tag die Stadtreinigung kommt und trotzdem dauernd aufgerissene Müllsäcke herumfliegen. Wo es viele Jugendliche gibt, aber wenige Chancen. Eine Seilbahn also.

