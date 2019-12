Führende SPD-Politiker haben sich auf dem Parteitag in Berlin für eine grundlegende Reform der Sozialleistungen ausgesprochen und sich dabei vom bestehenden Hartz-IV-System distanziert. "Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ziel sei es, dass die Jobcenter den Menschen auf Augenhöhe begegneten. "Wir wollen dass diese Menschen nicht Bittsteller sind", sagte Dreyer.

Das neue Sozialstaatskonzept der Partei sieht unter anderem vor, dass Hartz-IV-Bezieher einen Anspruch auf Qualifizierung und auf finanzielle Unterstützung beim Nachholen eines Schulabschlusses erhalten. Mit ihrem Konzept wolle sich die Partei auch ein Stück weit von Dingen der Vergangenheit verabschieden, sagte Dreyer.

"Pflichtverletzungen können nicht folgenlos bleiben"

Die Agenda-Reformen unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder hatten einst dabei geholfen, die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland wieder auf ein niedriges Niveau zu bringen. Durch das Hartz-IV-System hat die SPD nach Ansicht von Parteienforschern jedoch auch viele Wählerstimmen verloren. Unter anderem, weil die Reformen einen größeren Niedriglohnsektor entstehen ließen und Pflichtverletzungen von Arbeitssuchenden seither härter bestraft wurden.

Auf die Sanktionen, mit denen Hartz-IV-Leistungen bei mangelnder Zusammenarbeit mit den Jobcentern gekürzt werden können, will die Partei nicht komplett verzichten. "Pflichtverletzungen können nicht folgenlos bleiben", heißt es dazu in einem Kompromiss für den Parteitag.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kündigte jedoch an, mögliche Sanktionen künftig abzumildern. So soll eine Kürzung der Wohnkosten abgeschafft werden. Damit wolle man auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts umsetzen. Karlsruhe hatte am 5. November die Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger teilweise gekippt. Leistungskürzungen von 60 oder 100 Prozent seien unverhältnismäßig und verletzten das vom Staat zu gewährende menschenwürdige Existenzminimum, entschied das höchste deutsche Gericht in einem Grundsatzurteil.