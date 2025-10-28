Wie die SPD-Führung einen neuen Koalitionsstreit abwenden will

Teile der SPD-Basis wollen ein Mitgliederbegehren gegen die geplanten Verschärfungen bei der Grundsicherung. Fraktionsvize Dagmar Schmidt widerspricht der Kritik: Ein solcher Schritt würde den Kompromiss zwischen Kanzler Merz und Parteichefin Bas infrage stellen.

Von Georg Ismar und Roland Preuß, Berlin