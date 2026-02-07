Am Abend vor dem großen Tag verschickt Bärbel Bas per WhatsApp noch eine Sprachnachricht an die Genossinnen und Genossen. So eine Jahresauftaktklausur, „das klingt vielleicht erst mal trocken“, sagt die SPD-Chefin. Aber in den nächsten Jahren werde es „gewaltige Reformen“ geben, und darüber müsse man reden. „Unser Sozialstaat ist eine sozialdemokratische Errungenschaft“, diktiert Bas in ihr Handy, „und es liegt an uns, das zu verteidigen und weiterzuentwickeln.“ Alles Gute und bis morgen, „eure Bärbel“.