Von Markus Balser, Bastian Brinkmann, Georg Ismar, Vivien Timmler, Berlin

Dass dieser Wahlabend für die Grünen kein schöner wird, hatten sie schon geahnt. Mit dem Rückenwind von Klimaprotesten und Klimabewegung hatte die Partei vor fünf Jahren noch mit 20,5 Prozent in Deutschland ihr bislang bestes Ergebnis bei einer Europawahl erzielt. Es galt als Sprungbrett in ganz neue Höhen, Wahlforscher sahen die Grünen auf dem Weg zur Volkspartei. Als aber am Sonntag die ersten Prognosen über die Bildschirme der Partei-Wahlparty in der Berliner Columbiahalle flimmerten, war das alles weit weg. Die grünen Balken noch weiter nach unten als befürchtet. Die Grünen stürzten auf nur noch zwölf Prozent ab.