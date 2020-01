Bundesfamilienministerin Franziska Giffey soll offenbar an die Spitze der Berliner Landes-SPD rücken. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien, darunter die Bild und der Berliner Tagesspiegel. Giffey würde damit die Nachfolge des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller antreten und soll sich 2021 auch zur Wahl stellen.

Laut den Berichten will Müller auf den Vorsitz verzichten, sofern ihm ein Abgang in Würde ermöglicht wird. Eine Sprecherin der Berliner SPD bestätigte den Verzicht am Mittwochvormittag. Müller wolle zugunsten von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verzichten und sich beim Landesparteitag am 16. Mai nicht noch einmal zur Wahl stellen. Dem RBB zufolge wollen sich Giffey und der derzeitige Fraktionschef Raed Saleh als Doppelspitze zur Wahl für den Vorsitz stellen.

Perspektivisch soll Giffey Müller auch als Regierende Bürgermeisterin ablösen. Bevor sie Familienministerin wurde, war sie Bezirksbürgermeisterin in Neukölln.

Unter Müller verlor die SPD bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus drastisch. Die Partei verlor 6,7 Prozentpunkte und kam nur noch auf 21,6 Prozent der Stimmen. Gemeinsam mit der Linken und den Grünen bildete Müller eine rot-rot-grüne Koalition. In aktuellen Umfragen liegt die Partei nur noch bei um die 15 Prozent. Müller, mittlerweile seit mehr als fünf Jahren im Amt, hat zwar in den vergangenen Wochen mehrfach mit Reden gepunktet, nicht zuletzt im Abgeordnetenhaus. Aber das Vertrauen vieler Parteimitglieder fehlt, er könne 2021 erfolgreich Wahlkampf führen und dafür sorgen, dass die SPD bis dahin deutlich an Zustimmung gewinnt.