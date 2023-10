Heute gibt es was zu feiern: Gerhard Schröder und seine Frau Soyeon Schröder-Kim am Freitag vor dem Kurt-Schumacher-Haus, mit der Urkunde für 60 Jahre SPD-Mitgliedschaft.

Von Georg Ismar, Hannover

Am Anfang fehlen sogar noch die Blumen. Eine Dame eilt über den Hof, ein großer Strauß, eingeschlagen in grünes Papier, die automatische Schiebetür zum Saal des Kurt-Schumacher-Hauses in Hannover öffnet sich. Drinnen sind drei Reihen mit weißen Stühlen aufgestellt worden, dazu ein Stehpult vor einer roten SPD-Wand. Das ist der nüchterne Rahmen für eine der umstritteneren Ehrungen in der sozialdemokratischen Parteigeschichte. Am Eingang des Saals hängt ein Plakat: "Moin, schön, dass Du da bist."