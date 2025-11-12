Das Atrium des Willy-Brandt-Hauses misst 690 Quadratmeter und hat eine Raumhöhe von 26 Metern. Mittendrin steht die 3,40 Meter hohe Bronzeskulptur von Willy Brandt. Das kann sehr einsam wirken, wenn man da alleine durchschreitet. Gerade ist hier meist wenig los: Die Parteizentrale hat zwar an die 170 Mitarbeiter, noch, denn da wird wegen der Wahlergebnisse wohl einiges an Stellen gekürzt werden müssen. Und die Chefs sind eher selten da. So muss Tim Klüssendorf den Laden mehr oder minder allein schmeißen.
SPD-GeneralsekretärZiemlich allein in der Parteizentrale
Tim Klüssendorf kümmert sich erst seit Mai um die Geschicke der Genossen. Bringt ihm das Bewunderung oder Mitleid ein? Er sagt: „Fifty-fifty.“
Von Georg Ismar
