Zum Hauptinhalt springen

SZ am MorgenNachrichten des Tages – die Übersicht für Eilige

Lesezeit: 1 Min.

Zehntausende Freiwillige werden künftig pro Jahrgang für den Wehrdienst gebraucht – Soldaten bei einem feierlichen Gelöbnis im Sommer im Bendlerblock in Berlin.
Zehntausende Freiwillige werden künftig pro Jahrgang für den Wehrdienst gebraucht – Soldaten bei einem feierlichen Gelöbnis im Sommer im Bendlerblock in Berlin. (Foto: Mike Schmidt/www.photowerkstatt.de/IMAGO)

Was wichtig ist und wird.

Von Valerie Höhne

Was heute wichtig ist

Warum die SPD die Wehrdienst-Lotterie ausbremst. Verteidigungsminister Pistorius (SPD) macht aus seinem Unmut über den Vorschlag der Unionsfraktion zum Losverfahren kein Geheimnis. Seine Idee sei das nicht gewesen. Eine Entscheidung über Leben und Tod im Losverfahren geht vielen in der SPD zu weit – sie stellen sich gegen die Einigung auf Fachpolitiker-Ebene. Zum Artikel (SZ Plus)

  • MEINUNG Bundeswehr: Es ist gut, dass der Wehrdienst für Pechvögel nun wohl doch nicht kommt (SZ Plus)

Trump droht Hamas mit gewaltsamer Entwaffnung. Sollte die Terrororganisation nicht aus freien Stücken ihre Waffen niederlegen, „werden wir sie entwaffnen“, erklärt der US-Präsident. Kurz zuvor sagte er, die Hamas dürfe sich kurzzeitig wieder bewaffnen, dafür gebe es für einen Zeitraum „die Erlaubnis“. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

EXKLUSIV Sozialrichter argumentiert, Totalsanktionen seien mit Grundgesetz vereinbar. Der frühere oberste Sozialrichter des Landes, Rainer Schlegel, will mit einer kompletten Streichung des Bürgergelds nicht nur Menschen treffen, die Arbeit ablehnen, sondern auch solche, die auf Vermittlungsangebote nicht eingehen oder nicht zu Vorstellungsgesprächen erscheinen. Für die Union hat er ein Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit ausgearbeitet. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie die EU die Freiheiten von ausreisepflichtigen Migranten einschränken könnte. In der EU gilt seit einigen Jahren das Motto: Abschieben und Abschrecken. Mitgefühl für Geflüchtete ist aus der Mode gekommen. Nun beraten die zuständigen Minister über neue Regeln für Abschiebungen. Innenminister Dobrindt (CSU) sieht eine „hohe Bereitschaft“ für Abschiebezentren außerhalb der EU.  Zum Artikel (SZ Plus)

Nato-Staaten beraten über effektivere Abschreckung. Angesichts der jüngsten Luftraumverletzungen diskutieren die Nato-Verteidigungsminister heute über eine stärkere Präsenz an der Ostflanke des Bündnisgebiets. Sie beraten zudem über den Ausbau der Drohnenabwehr. Zum Liveblog zum Ukraine-Krieg

Weitere wichtige Themen

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Alle Nachrichten im Überblick
:SZ am Morgen & Abend Newsletter

Alles, was Sie heute wissen müssen: Die wichtigsten Nachrichten des Tages, zusammengefasst und eingeordnet von der SZ-Redaktion. Hier kostenlos anmelden.

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite