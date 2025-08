Bundesregierung In der SPD wachsen die Zweifel 1. August 2025, 15:18 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat Grund zur Sorge: Noch deutet sich keine Einigung mit der Union zur Wahl neuer Verfassungsrichter an. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Nach nicht einmal hundert Tagen ist das Misstrauen gegenüber der Union groß. Fraktionschef Miersch bemüht sich, die Lage in den Griff zu bekommen. Einblicke in eine Partei, in der es gärt.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

