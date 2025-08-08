Zum Hauptinhalt springen

SPD„Alles gut? Nee, ist es nicht“

Sind SPD-Fraktionschef Matthias Miersch (li.) und sein Unions-Gegenpart Jens Spahn noch das richtige Duo für die Stabilität der Koalition? (Foto: Ipon/Imago)

Nach dem Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf zweifeln viele Sozialdemokraten stärker als je zuvor an der Koalition mit der Union. Unter die Wut und den Ärger mischen sich auch Ohnmachtsgefühle – und Rachegelüste.

Von Vivien Timmler, Berlin

Der SPD wird dieser Tage gerne das sogenannte Gefühl abgesprochen. Das Gefühl für den einfachen Bürger, das Gefühl für die eigene Basis, das Gefühl für das Land. In der Ampel verfestigte sich das Bild der kühlen „Funktionärspartei“, in der echte Emotionen und echte Nähe keine Rolle mehr spielen. Wie ist das also: Fühlen sie noch was bei der SPD?

Bundesregierung
:In der SPD wachsen die Zweifel

Nach nicht einmal hundert Tagen ist das Misstrauen gegenüber der Union groß. Fraktionschef Miersch bemüht sich, die Lage in den Griff zu bekommen. Einblicke in eine Partei, in der es gärt.

SZ PlusVon Georg Ismar und Vivien Timmler

