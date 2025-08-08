Der SPD wird dieser Tage gerne das sogenannte Gefühl abgesprochen. Das Gefühl für den einfachen Bürger, das Gefühl für die eigene Basis, das Gefühl für das Land. In der Ampel verfestigte sich das Bild der kühlen „Funktionärspartei“, in der echte Emotionen und echte Nähe keine Rolle mehr spielen. Wie ist das also: Fühlen sie noch was bei der SPD?
SPD„Alles gut? Nee, ist es nicht“
Lesezeit: 4 Min.
Nach dem Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf zweifeln viele Sozialdemokraten stärker als je zuvor an der Koalition mit der Union. Unter die Wut und den Ärger mischen sich auch Ohnmachtsgefühle – und Rachegelüste.
Von Vivien Timmler, Berlin
