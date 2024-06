Die SPD-Fraktion im Bundestag fordert, Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten Bedingungen zu legalisieren. Ein entsprechendes Positionspapier haben die Abgeordneten am Dienstagnachmittag bei ihrer Fraktionssitzung beschlossen. „Schwangerschaftsabbrüche sollen bis zu einer gesetzlich zu bestimmenden konkreten Frist legalisiert werden“, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es solle aber weiterhin „klare gesetzliche Voraussetzungen“ geben, heißt es in dem Papier.