Angesichts gestiegener Lebensmittelpreise fordert die SPD eine Entlastung für Verbraucher. Handelsketten sollten auf freiwilliger Basis nach dem Vorbild Griechenlands „einen Warenkorb mit günstigen und preisstabilen, in Deutschland produzierten Grundnahrungsmitteln aus allen wichtigen Warengruppen“ anbieten, erläuterte die SPD-Bundestagsfraktion am Montag das Konzept. Ziel eines solchen „Deutschland-Korbs“ ist laut SPD-Fraktion eine schnelle, spürbare Entlastung der Verbraucher und die Sicherstellung einer bezahlbaren Grundversorgung für alle. Die Lebensmittelpreise seien in Deutschland seit 2020 um rund ein Drittel gestiegen, sagte SPD-Fraktionsvize Esra Limbacher. Dies sei für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen eine tägliche Belastung. Zu viele Bürgerinnen und Bürger müssten sich am Ende des Monats fragen, „ob das Geld noch für frisches Obst und Gemüse, die Butter oder hin und wieder Fleisch oder Fisch reicht“, so der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.

Lisa Völkel, Referentin im Geschäftsbereich Verbraucherpolitik des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), es sei schwer einzuschätzen, ob so ein „Deutschland-Korb“ einen positiven Effekt hätte. Es müsse etwa definiert sein, welche Produkte in diesem Korb enthalten seien, und diese Produkte müssten eine gesunde Ernährung gewährleisten. Das Angebot müsse klar und flächendeckend kommuniziert sein. Zudem müssten Angebote verschiedener Einzelhändler miteinander vergleichbar sein. Dazu will die SPD auch konsequenter gegen versteckte Preiserhöhungen durch weniger Inhalt in Packungen oder schlechtere Zutaten bei gleichem Preis vorgehen. Diese „Mogelpackungen“ führten faktisch zu höheren Grundpreisen. Die SPD wolle daher Kennzeichnungspflichten sowie die Prüfung einer Regulierung über die EU-Richtlinie zu unlauteren Geschäftspraktiken durchsetzen, um Verbraucher nachhaltig zu schützen. Weniger Müsli in der Packung oder Zuckerwasser statt Saft führten faktisch zu höheren Grundpreisen, erklärte Limbacher. Diese unfaire Praxis untergrabe langfristig das Vertrauen in die Lebensmittelwirtschaft.