Von Constanze von Bullion und Georg Ismar, Berlin

Es mangelt nicht an Konflikten in der Koalition. Und in manchen haben sich die Gegner so heillos verheddert, dass gar nichts mehr vorangeht. Nun erhöht die in Umfragen abgestürzte Kanzlerpartei SPD den Druck auf die FDP, dass es bei einem ihrer Herzensthemen vorangeht - beim Mietrecht. Im Koalitionsvertrag wurde von SPD, Grünen und FDP vereinbart, Mieterhöhungen stärker zu begrenzen als bisher, damit Menschen mit wenig Einkommen, Familien und Studierende nicht noch stärker aus Innenstädten verdrängt werden.