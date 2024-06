Wahl zum EU-Parlament:Der mysteriöse Frieden der SPD

Von Georg Ismar, Nicolas Richter, Berlin

Am Sonntag ist Europawahl, aber die Friedensbotschaft der SPD haben noch immer nicht alle verstanden. Immer wieder, sagt Spitzenkandidatin Katarina Barley, höre sie diese Frage: „Sie schreiben Frieden auf Ihre Plakate und gleichzeitig sind Sie dafür, die Ukraine mit Waffen auszustatten.“ Passt das zusammen? „Ja, das geht zusammen“, sagt Barley am Dienstag bei der „Spargelfahrt“ des Seeheimer Kreises der SPD auf dem Tegeler See in Berlin.