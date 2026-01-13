Die SPD will Erben künftig grundlegend anders besteuern und dabei Erbschaften bis zu einer Million Euro pro Person steuerfrei stellen. Dazu haben die Sozialdemokraten am Dienstag ein Konzept vorgelegt, das sie politisch wieder in die Offensive bringen und für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen soll. Allerdings lässt die SPD die Frage der Steuersätze dabei komplett offen. Der Koalitionspartner, die Union, kündigte Widerstand an und warnt vor hohen Zusatzbelastungen, gerade bei Familienunternehmen.
Neues KonzeptSo will die SPD künftig Erbschaften besteuern
Lesezeit: 3 Min.
Bis zu 400 Milliarden Euro würden jährlich vererbt, aber für den Staat fällt kaum etwas ab, kritisieren die Sozialdemokraten. Nun schlägt die Partei grundlegende Änderungen vor.
Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin
Meinung
