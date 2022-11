Von Mike Szymanski, Berlin

SPD-Chef Lars Klingbeil weiß, wie er seine Leute packen kann, wie er sie in Stimmung bringt für dieses Wochenende. Da steht er nun am Samstag auf der Bühne in der ehemaligen Kindl-Brauerei in Berlin-Neukölln. Er beginnt mit einer scheinbar beiläufigen Information: Parteikollegen aus Niedersachsen könnten nicht kommen, weil sie in diesen Stunden anderes zu erledigen haben. Sie müssten nach dem Erfolg bei der Landtagswahl im Oktober über den Koalitionsvertrag mit den Grünen abstimmen. Worauf Klingbeil hinaus will? In Niedersachsen, ruft er jetzt in die Halle, wird "die letzte große Koalition in Deutschland beendet".