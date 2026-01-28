Mette Frederiksen hat eine Klarheit, die in Berlin sonst eher nicht so häufig zu finden ist. Als sie in dieser Woche in der deutschen Hauptstadt zu Gast ist, wird die dänische Ministerpräsidentin in der Botschaft ihres Landes gefragt, was denn nun die Lehre aus dem Griff der USA – eines bisherigen Alliierten – nach Grönland sei. Frederiksen sagt: „Die alte Weltordnung hat sich verabschiedet.“