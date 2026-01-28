Mette Frederiksen hat eine Klarheit, die in Berlin sonst eher nicht so häufig zu finden ist. Als sie in dieser Woche in der deutschen Hauptstadt zu Gast ist, wird die dänische Ministerpräsidentin in der Botschaft ihres Landes gefragt, was denn nun die Lehre aus dem Griff der USA – eines bisherigen Allierten – nach Grönland sei. Frederiksen sagt: „Die alte Weltordnung hat sich verabschiedet.“
Debatte in der SPDWieder mit Russland reden?
Die Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine kommen kaum voran, Europa sitzt am Katzentisch. Daher fordern prominente Sozialdemokraten: Kanzler Merz solle versuchen, mit dem Kremlchef direkt ins Gespräch zu kommen.
Von Georg Ismar, Berlin
