Nach der Vorstellung des Koalitionsvertrags gibt es in den internen Schalten von Union und SPD erstaunlich wenig Kritik. Der Fahrplan für die kommenden Wochen ist damit eigentlich klar, aber eine Sache bleibt offen. Wegen des heiklen Mitgliedervotums der SPD.

Von Georg Ismar, Henrike Roßbach und Robert Roßmann, Berlin

Die Frage der persönlichen Karriereplanung umschifft Boris Pistorius so: Dass die SPD das Verteidigungsministerium verteidigt habe, das sei natürlich nur zu begrüßen. Aber ob er es denn auch wieder als Minister führe, das wisse er nicht. Seine Parteivorsitzende Saskia Esken hat ja die Devise ausgegeben, es gehe jetzt um Inhalte, nicht um Köpfe. Und so sollen erst die Mitglieder der SPD über den mit der Union ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen – die Namen für die sieben von der SPD zu besetzenden Ministerien sollen aber erst nach Vorliegen des Ergebnisses publik werden; auch Friedrich Merz und Markus Söder wollen es daher so handhaben.