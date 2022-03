Was geht Merz das Saarland an?

Am Montagmittag war der Wahlverlierer erst im Bild, dann fiel das Video vorübergehend aus: der zugeschaltete Tobias Hans während seines Auftritts mit dem leibhaftigen Friedrich Merz.

Von Boris Herrmann, Robert Roßmann und Mike Szymanski, Berlin

Tobias Hans hat ein Problem. Und zwar eines mit der Technik. "Die Kamera ist doch an", sagt Hans fast flehentlich. Die Kamera aber, das können alle feststellen, die sich Montagmittag in der Berliner Parteizentrale der CDU eingefunden haben, die Kamera ist aus. Statt seines Gesichts, das eben noch zu sehen war, ist auf dem Bildschirm nur noch sein Name zu erkennen. Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Es sieht aus wie eine politische Todesanzeige.