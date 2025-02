Von Georg Ismar, Berlin

Die neue Zeit zeigt sich schon darin, dass es kaum noch Fragen an den Kanzler gibt. Stattdessen geht es beim Auftritt der SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken mit Olaf Scholz am Montag im Willy-Brandt-Haus viel darum, wie es nun weitergehen soll. Lars Klingbeil ist um Würde bemüht; er sagt, schon bald werde die Amtszeit von Olaf Scholz anders bewertet werden. Dieser habe in schwerer Zeit viele richtige Weichen gestellt, angefangen beim Bundeswehr-Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro.