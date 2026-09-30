SPD-Bundestagsabgeordnete haben Vorschläge zum Schutz des Rechtsstaats gegen autoritäre Angriffe erarbeitet, vor allem mit Blick auf die AfD. So sollten „unnötige Blockademöglichkeiten in Bund-Länder-Gremien“ abgebaut werden, heißt es in dem Positionspapier, das am kommenden Dienstag in der Fraktionssitzung beschlossen werden soll. Dies könnte den Angaben zufolge eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der Innenministerkonferenz bedeuten. Das externe Weisungsrecht gegenüber Staatsanwaltschaften sollte aus Sicht der Autorinnen und Autoren des Papiers reformiert werden, um die Unabhängigkeit der Justiz zu stärken. Damit wolle man etwa verhindern, dass ein Minister sage, er wolle, dass ein bestimmtes Verfahren eingestellt werde, erklärt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Sonja Eichwede. Bei Beförderungen auf Richterstellen, deren Tätigkeitsschwerpunkt in der Rechtsprechung liege, müssten die bisherigen Leistungen in der Justiz besonderes Gewicht haben. Ein anderer von vielen Vorschlägen ist, Parteispenden bei 100 000 Euro pro Spender und Jahr zu deckeln.