Ziel Berlin: Die Bewegung "Brand New Bundestag" will das Parlament jünger und diverser machen.

Der 18-jährige Klimaaktivist Paul Schilling will für die SPD in den Bundestag. Dabei hilft ihm eine Graswurzelbewegung, die das Parlament bunter machen will. Über ein ungewöhnliches Experiment

Von Viktoria Spinrad

Achim Post ist 61, Paul Schilling ist 18. Post sitzt seit acht Jahren im Bundestag, Schilling hat gerade sein Abitur in der Tasche. Post hat zwei Kinder, Schilling ist selber fast noch eins. Post folgen 3284 Menschen auf Twitter, bei Schilling sind es 456. Etwas haben die zwei dann aber doch gemeinsam: Beide sind Mitglieder der SPD. Und beide wollen den Wahlkreis Minden-Lübbecke im Bundestag vertreten. Post will seinen Sitz behalten. Schilling will den einflussreichen Fraktionsvize und Sprecher der NRW-Landesgruppe in der Bundestags-SPD verdrängen. Er sagt: "Wir brauchen einen Neuanfang."

Es ist ein ungewöhnlicher innerparteilicher Wettbewerb, der sich zurzeit im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen abspielt. Da fordert ein engagierter Jungspund den lokalen Platzhirsch heraus. Und das in einer Partei, die unter Nachwuchsmangel leidet. In der Führung des Kreisverbands sind die Sympathien allerdings klar verteilt: "Viele hier sind mit Achim sehr zufrieden", sagt der Kreisvorsitzende Michael Buhre.

Für Schilling hingegen ist seine Kandidatur nur logisch. "Die SPD versagt beim Kampf gegen das Klima", sagt er bei einem Videocall. Hoodie, hochgegelte Haare - so sitzt er im Zimmer seiner Freundin in München und spricht von Nord Stream 2, von Parteistrukturen, die er für verkrustet hält, und von der großen Koalition, der er Versäumnisse vorhält.

Detailansicht öffnen Der Mandatsinhaber: Achim Post, 61, ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. (Foto: Michael Gottschalk/imago/photothek)

Es sind die Themen der Graswurzelbewegung "Brand New Bundestag", die 2019 von vier Freunden gegründet wurde. Schilling ist einer von bundesweit sieben Auserwählten, die diese Initiative ins Rennen schickt, um den Bundestag aufzumischen. Jünger, bunter, diverser soll das Parlament werden, so das erklärte Ziel der Gruppe, die sich vor allem aus Stiftungsgeldern und Kleinspenden finanziert.

Das Vorbild kommt aus den USA

Vorbild ist die US-Organisation "Brand New Congress". Nachdem der linke Hoffnungsträger Bernie Sanders bei den Vorwahlen der Demokraten 2016 Hillary Clinton die Kandidatur für die Präsidentschaft überlassen hatte, schwärmten seine Unterstützer aus, progressive Menschen in das Repräsentantenhaus zu hieven. Nicht ohne Erfolg: Alexandria Ocasio-Cortez, kurz AOC, schlug mit 28 Jahren bei parteiinternen Vorwahlen überraschend einen langjährigen Mandatsinhaber und zog in der Folge als jüngste Abgeordnete in das Repräsentantenhaus ein.

Nun sind die Verhältnisse hierzulande längst nicht so polarisiert. Reformbedarf sehen trotzdem viele. Nur ein Drittel der Bundestagsabgeordneten sind Frauen, so wenige wie seit 20 Jahren nicht mehr. Stark unterrepräsentiert im Parlament sind auch Muslime. Und nur 21 der 709 Abgeordneten sind jünger als 30. Rechnerisch müssten es 63 mehr sein, um den Anteil der Jüngeren im Land widerzuspiegeln.

Da kommt Paul Schilling ins Spiel. Eigentlich wollte der Mindener nach dem Abitur nach Sizilien, um Geflüchteten bei der Integration zu helfen, erzählt er. Doch mit Corona wurde daraus nichts. Und so wurde er hellhörig, als im vergangenen Herbst in einer Whatsapp-Gruppe von Aktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays for Future eine Nachricht von deren deutscher Wortführerin Luisa Neubauer aufpoppte. Es ging um "Brand new Bundestag", die neue Bewegung, die nach potenziellen Förderkandidaten für den Bundestag suchte.

Detailansicht öffnen Der Herausforderer: Paul Schilling, 18, hat im vergangenen Jahr sein Abitur gemacht. (Foto: Catherina Hess)

In Minden kannte man Schilling zu dem Zeitpunkt vor allem als den Klimaaktivisten, der auf Demonstrationen von Fridays for Future mit dem Megafon voranlief und Parolen wie "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut" vorgab. Gleichzeitig war er bei den Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Und jetzt mit 18 Jahren in den Bundestag? "Erst kam mir das abwegig vor. Zumal das ja gegen viele SPD-Konventionen verstößt", sagt Schilling. Doch durch die vielen Klimaaktionen habe er sich "empowered" gefühlt, also gestärkt in dem Wissen, dass er auch als junger Mensch etwas bewegen kann.

Also füllte er ein Formular aus mit seinen Vorstellungen für das Parlament, stellte sich in verschiedenen Videocalls den Fragen der sechsköpfigen Jury - und wurde einer der sieben geförderten Kandidaten, die jetzt noch im Rennen sind. In Online-Workshops mit jungen Freiwilligen, aber auch Bundestagsabgeordneten lernt er nun, wie man mit der Presse umgeht, wie Wahlkampf funktioniert und wie er sein Thema Klimaschutz in der SPD voranbringen kann.

Nun entscheidet eine Wahlkonferenz

Seine Partei habe er noch nicht aufgegeben, sagt er. Aber es müsse eben mehr passieren. "Es gibt einen Riesenstau an Problemen", sagt Schilling, "die nächsten vier Jahre sind entscheidend."

Entscheidend für ihn ist zunächst, wem die Delegierten bei der Wahlkonferenz am kommenden Samstag ihre Stimme geben. Dem etablierten und gut vernetzten Berufspolitiker - oder dem jungen Aktivisten, der den Laden aufmischen will. Post zeigt sich vorab jovial: Er begrüße Schillings Kandidatur, da er ihn sehr schätze. Sie unterstreiche Demokratie und Vielfalt der SPD. Es sind die Worte eines Politikers, der weiß, dass seine Chancen gut stehen.

Schilling wiederum weiß, dass es für ihn schnell vorbei sein könnte, zumal er sich wegen den Lockdowns nicht persönlich in den Ortsvereinen vorstellen konnte. Er weiß aber auch, dass das für ihn erst der Anfang ist.