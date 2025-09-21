Zum Hauptinhalt springen

SPD-Politiker Michael RothIm Kühlschrank der Macht

Lesezeit: 3 Min.

„Innerlich aber waren da nur Leere, Erschöpfung und Furcht.“ Michael Roth in Räumen des Bundestags im April 2024.
„Innerlich aber waren da nur Leere, Erschöpfung und Furcht.“ Michael Roth in Räumen des Bundestags im April 2024. (Foto: Friedrich Bungert)

27 Jahre lang hat Michael Roth Bundespolitik gemacht. Aber am Ende waren da auch die „Zonen der Angst“, seine psychische Erkrankung. Darüber hat er nun ein bemerkenswert offenherziges Buch geschrieben.

Rezension von Georg Ismar

Es fängt im Wahlkampf 2021 an. „Die Vorstellung, in ein paar Stunden eine größere Menschenmenge bespaßen und Zuversicht ausstrahlen zu müssen, erschien mir plötzlich absurd überfordernd. Mich ergriff Panik.“ So schreibt es Michael Roth in einem sehr offenen, persönlichen Rückblick auf sein Leben als Politiker.

