SPD-Politiker Michael Roth Im Kühlschrank der Macht 21. September 2025, 9:37 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

„Innerlich aber waren da nur Leere, Erschöpfung und Furcht.“ Michael Roth in Räumen des Bundestags im April 2024. (Foto: Friedrich Bungert)

27 Jahre lang hat Michael Roth Bundespolitik gemacht. Aber am Ende waren da auch die „Zonen der Angst“, seine psychische Erkrankung. Darüber hat er nun ein bemerkenswert offenherziges Buch geschrieben.

Rezension von Georg Ismar

