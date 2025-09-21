Es fängt im Wahlkampf 2021 an. „Die Vorstellung, in ein paar Stunden eine größere Menschenmenge bespaßen und Zuversicht ausstrahlen zu müssen, erschien mir plötzlich absurd überfordernd. Mich ergriff Panik.“ So schreibt es Michael Roth in einem sehr offenen, persönlichen Rückblick auf sein Leben als Politiker.
SPD-Politiker Michael RothIm Kühlschrank der Macht
Lesezeit: 3 Min.
27 Jahre lang hat Michael Roth Bundespolitik gemacht. Aber am Ende waren da auch die „Zonen der Angst“, seine psychische Erkrankung. Darüber hat er nun ein bemerkenswert offenherziges Buch geschrieben.
Rezension von Georg Ismar
Politik als Beruf:Wer soll sich das antun?
Endloser Hass, kaum Sinnstiftung und kein Privatleben: Das Arbeiten in der Politik findet heute in einer Art Elendsgebiet statt. Es wäre mehr als wichtig, das zu ändern.
Lesen Sie mehr zum Thema